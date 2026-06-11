Il tour di Salmo parte dal Firenze Rocks

Il giorno che Vasco canterà a Olbia il padrone di casa Salmo comincerà il tour sul palco del Firenze Rocks assieme a Lenny Kravitz. La stagione dei concerti di Maurizio Pisciottu parte il 12 giugno dal festival fiorentino dove si esibirà con Le Carie. Sarà uno dei solo cinque concerti che lo vedrà sul palco con la band al completo e l’ultimo di questi sarà ad Arzachena.

Il 25 luglio il Lebonski Park sarà l’evento di punta del calendario di appuntamenti in programma nella città della Costa Smeralda, che parte oggi. Il Comune ha presentato oggi il programma. “Questo cartellone rappresenta un pilastro a sostegno dell’offerta turistica, culturale e di spettacolo nella destinazione – spiegano dall’amministrazione comunale -. Investire in un programma così articolato, diffuso capillarmente tra il centro e i borghi di Arzachena, significa valorizzare la nostra identità. Questo risultato è frutto della sinergia e della partecipazione delle tante associazioni locali, consorzi e società che hanno risposto al bando pubblicato lo scorso marzo. Insieme a loro offriamo una proposta vivace, variegata e di alto profilo. Ad arricchire il cartellone, inoltre, c’è la partnership che ha dato vita al Lebonski Park, la cui festa di chiusura è fissata nel weekend del 22 e 23 agosto“.

Il tour 2026 di Salmo:

12 giugno 2026 – Firenze

26 giugno 2026 – Perugia

2 luglio 2026 – Padova

5 luglio 2026 – Ferrara

10 luglio 2026 – Napoli

12 luglio 2026 – Asti

16 luglio 2026 – Legnano

25 luglio 2026 – Arzachena

31 luglio 2026 – Bari

2 agosto 2026 – Palmanova

7 agosto 2026 – Roccella Jonica

9 agosto 2026 – Catania

11 agosto 2026 – Palermo

28 agosto 2026 – Montesilvano

16 novembre 2026 – Bruxelles

19 novembre 2026 – Amsterdam

21 novembre 2026 – Malmö

22 novembre 2026 – Amburgo

24 novembre 2026 – Madrid

25 novembre 2026 – Barcellona

27 novembre 2026 – Marsiglia

29 novembre 2026 – Parigi

30 novembre 2026 – Londra

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