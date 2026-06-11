Volotea festeggia 5 anni di base a Olbia: quasi 5 milioni di passeggeri

Volotea e i suoi cinque anni a Olbia.

Volotea celebra i suoi primi cinque anni a Olbia, inaugurata nel 2021. Da allora, il legame con il territorio si è rafforzato anno dopo anno, attraverso un progressivo ampliamento del network e un impegno costante nel garantire collegamenti sempre più capillari tra la Sardegna e alcuni dei principali mercati nazionali ed europei.

In questi cinque anni di attività della base, Volotea ha operato oltre 30.000 voli da e per Olbia e ha trasportato quasi 5 milioni di passeggeri, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo turistico ed economico dell’isola. Qui la compagnia impiega, nel periodo di picco, oltre 80 dipendenti, di cui circa un terzo di origine sarda.

Collegamenti in crescita a Olbia con Volotea.

Dall’apertura della base al Costa Smeralda, il percorso di crescita è stato costante e dai 14 collegamenti offerti dal vettore nel 2020 si è giunti oggi a un network, quasi raddoppiato. Così, con 27 rotte verso 3 Paesi, Volotea si conferma la prima compagnia aerea per numero di destinazioni servite da Olbia. Un risultato che testimonia il ruolo centrale di Volotea nello sviluppo della connettività dello scalo e il suo impegno nel garantire collegamenti diretti verso alcuni dei mercati più strategici per il territorio sardo.

I voli.

In Italia è possibile volare verso Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Venezia e Verona. Sul mercato francese, che per la Sardegna ricopre un ruolo di primaria importanza per il turismo incoming, sono disponibili i collegamenti con Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa. Completano l’offerta le rotte verso la Spagna: Barcellona, Bilbao, Madrid e Siviglia, quest’ultima novità assoluta per il 2026 che amplia ulteriormente le opportunità di viaggio tra la Sardegna e la Penisola Iberica.

Quello tra Volotea e Olbia è però un legame speciale che affonda le proprie radici ancora più lontano. Presente sull’isola fin dall’avvio delle proprie attività, è proprio sulla rotta Venezia-Olbia che decollò il primo volo della compagnia, dando ufficialmente il via all’avventura del vettore nei cieli europei.

Le dichiarazioni.

“Cinque anni fa abbiamo inaugurato la base di Olbia con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente un rapporto che esisteva fin dalla nascita di Volotea. Oggi celebriamo un traguardo importante in una città che rappresenta molto per la nostra storia così come per il nostro futuro – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. I risultati raggiunti in questi anni testimoniano il nostro impegno e il valore della collaborazione costruita con il territorio e con i suoi stakeholder. Desideriamo inoltre ringraziare GEASAR e tutto il team dell’Aeroporto di Olbia per il supporto costante e la proficua sinergia, vero motore di questo percorso di crescita condivisa, che ci ha permesso di contribuire al consolidamento della connettività della Sardegna e allo sviluppo dello scalo”.

“Siamo orgogliosi di celebrare il quinto anniversario della base Volotea presso l’Aeroporto di Olbia, un progetto che in questi anni ha contribuito in modo significativo alla crescita dello scalo e al rafforzamento della connettività del territorio – ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar e Sogeaal -. L’apertura della base ha rappresentato una pietra miliare in un percorso di collaborazione cresciuto costantemente grazie a obiettivi condivisi e a una visione comune dei due management sul potenziale della destinazione del Nord Sardegna. In questi cinque anni, Volotea ha confermato una presenza crescente e un forte impegno nei confronti della Sardegna. Questo anniversario rappresenta non solo un importante evento, ma anche un punto di partenza per continuare a sviluppare insieme nuove opportunità di crescita per gli aeroporti di Olbia e Alghero”.

Oltre alla base di Olbia, il vettore opera anche presso lo scalo di Alghero, da cui nel 2026 sono disponibili 6 destinazioni verso Italia e Francia: Firenze, Torino, Verona, Bordeaux, Parigi Orly e la novità, Lione.

Volare oltre l’estate: una rete sempre più estesa anche in inverno a Olbia.

L’attenzione di Volotea verso il territorio sardo si traduce anche nella volontà di garantire collegamenti stabili oltre la stagione estiva. Negli ultimi anni, infatti, la compagnia ha progressivamente ampliato la propria presenza durante i mesi invernali, con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità di mobilità ai residenti. In quest’ottica, per l’inverno 2026 saranno operativi i voli da Olbia verso Venezia, Verona, Torino, Bologna, Barcellona e Parigi Orly, rafforzando ulteriormente la connettività internazionale dell’isola anche nella stagione di bassa domanda. A questi collegamenti si aggiungerà, durante il periodo natalizio, la rotta per Milano Bergamo.

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