Olbia dice addio allo storico infermiere Paoletto Carta

Addio a Paoletto Carta.
La città di Olbia in lutto per la dolorosa perdita di Paoletto Carta, venuto a mancare all’età di 72 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità gallurese, dove l’uomo era ampiamente conosciuto e stimato per la sua storica attività professionale e per le sue doti umane.
La sua dedizione ai malati a Olbia.
Paoletto Carta ha dedicato gran parte della sua vita al servizio degli altri, lavorando per molti anni come infermiere, un ruolo che ha svolto con straordinaria dedizione, professionalità e un’innata empatia, lasciando un ricordo indelebile nei colleghi e nei tantissimi pazienti che ha assistito nel corso della sua carriera. Una volta andato in pensione, ha continuato a essere un punto di riferimento affettuoso per parenti e amici, mantenendo intatto quel legame di stima reciproca che aveva saputo coltivare negli anni.
Chi lo ha conosciuto e ha voluto lasciargli un ultimo pensiero lo ricorda come un uomo buono, generoso e sempre disponibile, una persona solare che affrontava la vita con un sorriso e che ha saputo lasciare un vuoto immenso nel cuore di chiunque abbia incrociato il suo cammino. I numerosi messaggi di cordoglio mettono in luce non solo il grande professionista della sanità che è stato, ma soprattutto l’amico sincero e l’uomo di grande spessore umano e dignità, doti che ha mantenuto salde anche nei momenti più difficili della malattia.
Il funerale.
Paoletto si è spento circondato dall’affetto della sua famiglia, munito dei conforti religiosi. I funerali avranno luogo domani venerdì 12 giugno alle ore 16,30 nella Basilica di San Simplicio in Olbia con partenza dalla Casa Funeraria La Pax Braccu Via Bazzoni Sircana, 13d.