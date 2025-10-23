Con l’auto su una duna della spiaggia delle Saline a Olbia.

Un’auto parcheggiata sulle dune delle Saline di Olbia. È la segnalazione di un lettore, residente in città, che ha fotografato il fuoristrada con targa tedesca. Il fatto è avvenuto lo scorso weekend nella spiaggia olbiese.

”La cosa ancora più sorprendente la nazionalità dei barbari, la Germania (anche se in effetti i veri Barbari sempre da lì venivano). Al mio rimbrotto, in varie lingue, prima hanno fatto finta di non capire, poi si sono controvoglia scusati, dicendo come anche altri avessero fatto lo stesso, ottimo motivo”, ha dichiarato il residente furioso per l’ennesimo comportamento incivile.

