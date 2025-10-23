Nuovi soccorritori per l’elisoccorso per Olbia, Alghero e Cagliari

Potenziato l’elisoccorso in Sardegna.

Areus potenzia l’Elisoccorso HEMS in Sardegna: saranno 19 i nuovi soccorritori operativi ad Olbia, Alghero e Cagliari. La formazione dei nuovi elisoccorritori (medici e infermieri, prevalentemente dipendenti Areus) è per chi ha terminato un corso HEMS intensivo teorico-pratico ed organizzata presso il distaccamento aeroportuale dell’Aeronautica militare di Alghero, fornendo loro nozioni indispensabili.

I partecipanti, selezionati tra una 50ina di candidati che hanno superato anche una “prova alpina” di abilità in ambiente montano, hanno acquisito competenze specifiche nella gestione del paziente in volo, nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (caschi, imbraghi, corde), nozioni di medicina aeronautica, comunicazioni radio e nelle modalità di approccio e operazioni speciali a bordo dell’elicottero AW 139.

Queste operazioni includono lo sbarco e l’imbarco su terreno impervio e ostile in hovering e l’utilizzo del verricello per la movimentazione della barella. L’attività formativa è stata guidata dal Responsabile del Servizio Elisoccorso, Antonello Piras, dai responsabili del 118, dai referenti delle 3 elibasi e dagli istruttori nazionali e regionali del Soccorso Alpino.

Durante le giornate di addestramento pratico, i vertici di Areus (il Commissario straordinario Angelo Maria Serusi, il Direttore sanitario Stefano Sau e il Direttore amministrativo Marco Biagini) hanno ringraziato gli operatori e annunciato una serie di iniziative per potenziare il servizio sull’isola. Il Commissario Serusi ha spiegato che l’attività di Elisoccorso sarà migliorata con l’implementazione di una nuova rete di 92 punti di atterraggio (Elisuperfici ospedaliere e Siti Operativi HEMS), di cui 30 già operativi.

Queste strutture, attive H12 e H24, permetteranno l’estensione dell’operatività, migliorando sia i soccorsi primari che i trasporti secondari urgenti tra ospedali spoke e HUB, e consentiranno di rendere più capillare la rete di ambulanze di base e infermieristiche a supporto dell’elisoccorso, proteggendo meglio le periferie. Nel piano strategico è inoltre prevista la realizzazione della quarta elibase a Sorgono e l’estensione alle ore notturne dell’attività dell’elicottero basato a Elmas (Cagliari), che affiancherà quello di Olbia già H24. I 19 nuovi soccorritori andranno progressivamente a integrare l’organico HEMS nelle tre basi, garantendo l’operatività, anche per coprire eventuali assenze come le ferie estive. Dall’avvio del Servizio HEMS regionale, sono stati formati in totale oltre 130 sanitari.

