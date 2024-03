Fuoco di notte a Porto Pozzo: una moto e due auto distrutte dalle fiamme

Vigili del fuoco in azione di notte a Porto Pozzo

Non c’è tregua la notte per i vigili del fuoco in Gallura: stavolta si sono dovuti occupare delle fiamme a Porto Pozzo. I vigili del fuoco di Arzachena con il supporto della botte da Olbia sono dovuti intervenire alle 5 di questa mattina. L’allarme è scattato per un incendio in località Lu Banconi nei pressi di Porto Pozzo. Lì hanno trovato le fiamme che divoravano due auto e una moto custodite sotto un parcheggio in legno.

Le fiamme, alimentante da un forte vento, hanno letteralmente distrutto le auto e gravemente danneggiato la struttura. Sulle cause sono in corso gli accertamenti. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare l’abitazione vicino al parcheggio. Per ricostruire la vicenda e aiutare i vigili del fuoco a individuare le cause del rogo, sono intervenuti anche i carabinieri di Tempio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui