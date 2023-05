Elezioni comunali, ecco chi sono i nuovi sindaci in Gallura

I nuovi sindaci in Gallura e i risultati delle elezioni.

Anche cittadini dei Comuni della Gallura chiamati al voto si sono recati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. In Sardegna, l’affluenza per le amministrative del 2023 è stata buona, con il 63,22% degli elettori. Il primo a eleggere il nuovo sindaco è stato Aglientu, con Marco Demuro. La lista di cui era l’unico candidato era in campo e per ottenere la fascia tricolore era necessario raggiungere il 40% dei votanti.

A Palau, in Gallura, Francesco Manna è stato riconfermato come sindaco. Il candidato, con 1308 voti (57,24%) ha sconfitto il suo avversario politico Fabrizio Calandruccio, che ha ottenuto 977 voti (42,76%). Il nuovo sindaco di Budoni è invece Antonio Addis, che ha ottenuto 2.165 (il 57,49%) contro Giovanna Sulas, votata da 1.601 (42,51%).

I risultati elettorali.

Palau

PALAU 2023-2028 MANNA FRANCESCO GIUSEPPE SINDACO 1.308 57,24 8 PALAU AVANTI CALANDRUCCIO FABRIZIO 977 42,76 4

Budoni

BUDONI DIALOGO CIVICO ADDIS ANTONIO SINDACO 2.165 57,49 11 UNITI PER BUDONI SULAS GIOVANNA 1.601 42,51 5

Aglientu

AGLIENTU GENERAZIONE FUTURA DEMURO MARCO SINDACO 532 100,00 10

