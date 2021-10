I votanti a Olbia e la tessera elettorale.

Di che colore sarà la scheda elettorale e quanti abitanti di Olbia andranno al voto in queste elezioni comunali che si terranno tra il 10 e l’11 ottobre?

La scheda elettorale, essendo un comune superiore ai 15mila abitanti, sarà di colore blu e sono presenti i loghi di entrambe le coalizioni dei due candidati sindaco. Aprendo il lenzuolo ci sono scritti i nomi dei 2 candidati sindaci e delle 14 liste a loro correlate. Ogni aspirante primo cittadino ha ogni lista che lo rappresenta.

Ad Augusto Navone corrispondono 8 liste, mentre per Settimo Nizzi 6. Per ordine, le liste collegate al primo candidato sono Alba Civica, Scelta Civica, Insieme per Olbia, Movimento 5 Stelle, Olbia Democratica, Uniti per Olbia. A sostenere il candidato Nizzi ci sono le liste Forza Italia, Udc, Lista Nizzi, Partito Sardo D’azione, Lega Salvini Sardegna, Riformatori Sardi. Accanto a ciascuna lista civica si potranno scrivere anche i nomi di uno o due consiglieri (purché siano del sesso opposto).

A Olbia su circa 60mila abitanti sono chiamati al voto circa 47mila abitanti. Questo secondo le rilevazioni delle ultime elezioni.