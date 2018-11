Elezioni regionali 2019, i candidati in Gallura ad oggi

I candidati elezioni regionali in Gallura.

Mentre si discute ancora sul nome dei candidati alla carica di presidente di Regione per le prossime elezioni, che si terranno massimo entro la fine di febbraio del prossimo anno, si registrano le prime fughe in avanti e le ufficializzazioni degli aspiranti consiglieri. Tra conferme e alcune sorprese in Gallura.

Nel centrodestra appare scontata la candidatura di Gigi Carbini per Fratelli d’Italia e di Matteo Sanna per i Riformatori. Forza Italia punta alla riconferma del consigliere uscente Giuseppe Fasolino e all’elezione di Angelo Cocciu. Mentre in cerca di un allocazione nelle liste ci sarebbero anche Andrea Biancareddu e Antonio Addis.

A tenere alti i colori del centrosinistra in Gallura ci proverà, per il Pd, Giuseppe Meloni. Con la casacca dell’Upc scenderà in campo Pierfranco Zanchetta. Infine, per il Movimento 5 Stelle appare scontata la candidatura di Roberto Li Gioi.

