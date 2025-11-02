Golfo Aranci, il progetto per portare il treno fino a Cala Moresca

Il piano di elettrificazione della linea ferroviaria di Golfo Aranci.

Va avanti il programma di Rete Ferroviaria Italiana per l’elettrificazione della tratta del treno che collega Olbia-Terranova a Golfo Aranci e all’aeroporto Costa Smeralda. L’intervento rientra nel progetto di fattibilità tecnica ed economica “Elettrificazione Olbia Aeroporto – Golfo Aranci”, recentemente sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il piano prevede l’elettrificazione di circa 22 chilometri di linea esistente a binario unico tra Olbia-Terranova e Golfo Aranci, oltre a 1,5 chilometri da Golfo Aranci alla nuova fermata di Cala Moresca. Sono inoltre previsti 2 chilometri di tratta verso Chilivani e 3,5 chilometri di nuova linea che collegherà direttamente Olbia all’aeroporto. L’obiettivo è modernizzare il collegamento ferroviario, migliorare la regolarità del servizio e ridurre le emissioni inquinanti legate ai treni diesel oggi in uso.

Una nuova fermata a Cala Moresca.

Il progetto include anche la creazione di una fermata a Cala Moresca, nell’area di Capo Figari, per rendere più accessibili spiagge e località turistiche della Gallura. L’idea, già inserita da Rfi nei programmi di potenziamento della rete ferroviaria regionale, punta a sviluppare un “treno del mare” che colleghi i centri urbani ai principali punti costieri.

La zona di Cala Moresca ricade però all’interno del Sito di importanza comunitaria (SIC) di Capo Figari–Isola Figarolo, tutelato dalle direttive ambientali europee. Per questo motivo, il progetto dovrà superare una valutazione di incidenza e ottenere i pareri favorevoli degli enti competenti, in considerazione della vicinanza ai siti Zps di Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo.

Mobilità sostenibile e tempi di realizzazione.

L’obiettivo generale del piano è favorire una mobilità sostenibile che colleghi le aree turistiche con la rete ferroviaria, portuale e aeroportuale del territorio. La fermata di Cala Moresca potrebbe diventare un nodo di interscambio per residenti e visitatori, ma resta da chiarire se sarà destinata esclusivamente all’uso turistico o anche al traffico locale.

Come scrive La Nuova Sardegna, al momento non è stato ancora definito un cronoprogramma preciso. Le priorità infrastrutturali riguardano l’elettrificazione del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Olbia, finanziato con fondi Pnrr per 231 milioni di euro. Il progetto dovrà ora completare la valutazione di impatto ambientale e ottenere l’approvazione del Comune di Golfo Aranci e degli enti ambientali coinvolti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui