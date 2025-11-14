Fuga del killer Elia del Grande, indagata la compagna di Olbia

Rossella Piras, fidanzata di Elia del Grande, è iscritta nel registro degli indagati.

Ci sarebbe una donna di Olbia dietro la fuga di Elia Del Grande. Rossella Piras, questo il nome della 57enne compagna dell’evaso, è indagata dalla Procura di Varese per aver aiutato il killer dei fornai a fuggire dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena) lo scorso 30 ottobre.

LEGGI ANCHE: Arrestato Elia Del Grande: ricerche anche in Gallura, ma era in Lombardia

La fuga del 50enne si è conclusa dopo 13 giorni a Cadrezzate, il suo paese d’origine e anche il luogo dove la notte di 27 anni fa aveva ucciso la famiglia. Del Grande, dopo aver scontato la pena per il triplice omicidio era sottoposto a una misura di sicurezza perché ritenuto socialmente pericoloso. Dopo un burrascoso soggiorno a Telti, era così finito nella casa lavoro di Castelfranco Emilia. La Procura di Varese sta svolgendo le indagini per ricostruire chi ha aiutato il 50enne a fuggire e ha aperto ben due fascicoli.

La 57enne è stata iscritta nel registro degli indagati dopo una perquisizione domiciliare effettuata dai carabinieri di Varese. Gli inquirenti considerano improbabile che l’uomo sia riuscito a evadere da solo, raggiungendo la provincia di Varese dove vive la donna. Rossella Piras è anche recidiva: aveva già aiutato il 50enne nel tentativo di evasione dal carcere di Pavia e per quel reato era stata condannata in tribunale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui