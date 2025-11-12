Stop alla fuga di Elia del Grande, ricercato anche in Gallura

Fuga finita per Elia Del Grande: arrestato a Cadrezzate (Varese) dopo giorni di ricerche tra Gallura e Lombardia. Si è conclusa nella serata di mercoledì la fuga dell’uomo che aveva sterminato la sua famiglia, era scappato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia. Le ricerche, che negli ultimi giorni si erano estese anche in Gallura, si sono chiuse a Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese, dove il cinquantenne è stato rintracciato dai carabinieri.

Del Grande, 50 anni, era tornato nel suo paese natale, lo stesso dove nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 1998 uccise il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico con un fucile da caccia. La notizia del suo ritrovamento si è diffusa poco dopo le 20. L’operazione è stata condotta dai reparti operativi dei carabinieri di Modena e Varese, impegnati da giorni nella ricerca del fuggitivo.

La discussa esperienza in Gallura

Dopo 26 anni e quattro mesi di carcere, Elia Del Grande era tornato in libertà nell’agosto 2023, sottoposto alla libertà vigilata. Con la fidanzata di Olbia si era trasferito a Telti. Ma in Gallura aveva avuto diversi problemi coi vicini e la sua non è stata una permanenza discreta. A settembre era quindi arrivato aggravamento della misura, con il trasferimento nella casa lavoro di Castelfranco Emilia. Da lì era scappato il 30 ottobre, facendo perdere le proprie tracce fino al ritrovamento nel suo paese.

