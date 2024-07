Lo sfogo di Elisabetta Gregoraci bloccata all’aeroporto di Olbia.

Elisabetta Gregoraci aveva programmato il suo rientro a casa dopo un viaggio in Sardegna. Purtroppo, il suo volo ha subito diverse ore di ritardo, obbligandola a rimanere bloccata all’aeroporto di Olbia. Su Instagram, la showgirl ha espresso la sua frustrazione riguardo all’accaduto. Ha commentato che viaggiare sta diventando sempre più complicato e ha criticato le difficoltà crescenti che incontra.

Gregoraci ha particolarmente sottolineato il trattamento ricevuto dalla compagnia aerea, lamentando che né lei né gli altri passeggeri sono stati avvisati tempestivamente della situazione. Ha riferito di essere stata in aeroporto dalle 10 del mattino e di dover essere già a casa da molte ore, invece di trovarsi ancora lì. Ha trovato inaccettabile non solo il ritardo accumulato, ma anche il modo in cui le persone sono state trattate, senza alcun annuncio o comunicazione.

Infine, quando sembrava che la situazione si stesse risolvendo, un nuovo imprevisto ha interrotto i piani. Il volo è stato inizialmente autorizzato per l’imbarco, ma è stato poi bloccato a causa di un improvviso cambio di equipaggio. Questo ha prolungato ulteriormente l’attesa, senza possibilità di sedersi adeguatamente o di ottenere persino un po’ d’acqua. Gregoraci ha concluso il suo sfogo con una critica diretta alla compagnia aerea, esortandola a vergognarsi per la gestione della situazione.

