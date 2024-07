5 modi intelligenti per usare YouTube

YouTube è molto più di una piattaforma per l’intrattenimento. Si tratta di uno strumento versatile che può essere utilizzato in tantissimi modi utili e intelligenti, che vanno dal migliorare le competenze personali allo studio, al fitness e persino alla gestione delle finanze. In questo articolo, vedremo 5 modi intelligenti e costruttivi per utilizzare YouTube. Scopri come sfruttare al massimo questa piattaforma per arricchire la tua vita quotidiana e raggiungere i tuoi obiettivi personali o professionali.

1. Promuovere le tue passioni

Fino a poco tempo fa, hobby e passioni erano considerati dei passatempi fini a sé stessi. La gratificazione era limitata al semplice atto di svolgerli e raramente era possibile far arrivare la propria arte a un pubblico più vasto. Internet, i social e YouTube hanno ribaltato le carte in tavola. YouTube in particolare è una vetrina eccezionale per mostrare ciò che ami fare, ottenendo anche un pubblico entusiasta. Puoi usarla per parlare dei tuoi interessi, per mostrare i tuoi lavori in corso d’opera e per spiegare trucchi e segreti su come fare. Se sei costante, potresti anche crearti un pubblico entusiasta che s’interesserà a quello che fai e vorrà comprare le tue creazioni.

2. Studiare con YouTube

Su YouTube puoi trovare esperti che parlano di qualunque argomento. Se sei uno studente o un professionista che ha bisogno di specifiche conoscenze e non ha molta voglia di studiare sui libri, YouTube può essere una valida alternativa. Potrai creare delle playlist e ascoltare i video sia in modo focalizzato, prendendo appunti, che in background mentre fai altro. La prima modalità ti permette di apprendere attivamente. La seconda rafforza le conoscenze che pregresse e i chunk di memoria.

3. Seguire tutorial e imparare nuove cose

YouTube offre tantissimi tutorial su qualsiasi argomento o attività. Puoi seguire canali specializzati che parlano di cucina, di disegno, di scrittura, di come riparare l’auto, curare il giardino e qualunque altro argomento. Puoi accedere a nozioni gratuite e apprendere competenze che fino a qualche anno fa avresti ottenuto solo pagando un corso. Molti esperti mettono a disposizione del pubblico sia tutorial di base gratuiti che corsi più avanzati. In base ai tuoi obiettivi: sarai tu a decidere quale livello di conoscenza è più adatto a te.

4. Migliorare le competenze professionali

YouTube è una risorsa preziosa per trovare corsi online gratuiti e webinar che possono aiutarti a migliorare le tue competenze professionali. Puoi seguire i canali che offrono aggiornamenti sulle ultime tendenze e le novità nel tuo settore di lavoro. Troverai anche dei video su come gestire il tuo tempo, migliorare la produttività e restare focalizzato e motivato. Questi contenuti ti permetteranno di migliorare competenze e resa professionale.

5. Migliorare la qualità della vita

YouTube è una miniera di consigli per migliorare la vita quotidiana, la salute fisica e tanti altri aspetti della propria vita. Puoi trovare video sul fitness, sulla dieta, sul primo soccorso, sull’educazione dei bambini e degli animali o sulle tecniche di meditazione. Ci sono molti canali che parlano di sviluppo personale, di rapporti interpersonali, di pianificazione del risparmio. YouTube è utile anche per risolvere vari problemi pratici, come riparazioni domestiche o problemi informatici. Qualunque cosa tu stia cercando, basta cercare tutorial specifici per trovare soluzioni passo per passo.

Conclusioni

Tutti i social e le piattaforme mirano a mantenerti connesso per farti vedere quante più pubblicità possibile, facendoti perdere moltissimo tempo. YouTube non fa eccezione ma, tra tutte quante, è quella con il potenziale di utilità più alto. La cosa migliore è che YouTube è gratuito, a meno che tu non scelga di pagare l’abbonamento. Puoi accedervi da qualunque pc o smartphone con account Google, anche se hai un dispositivo Huawei. In questo caso, ti basta seguire una procedura semplicissima per usare i servizi di huawei google play e accedere alle varie piattaforme, YouTube compreso.

