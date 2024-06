La vacanza di Belen Rodriguez a Porto Rotondo.

Belen Rodriguez ha trascorso un periodo di relax a Porto Rotondo insieme al nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano e ai suoi due figli, Santiago (11 anni) e Luna Marì (quasi 3 anni). Le foto paparazzate da “Chi” mostrano la showgirl e l’ingegnere in grande intimità, tra abbracci affettuosi, sorrisi e momenti di gioia.

Un periodo di divertimento e relax.

L’esperienza nella Costa Smeralda è stata descritta come un periodo di assoluto divertimento e relax, ospitati a casa di Billy Berlusconi e sua moglie Matilde. Belen è arrivata a Porto Rotondo venerdì 21, accompagnata da Angelo e dai bambini, dando il via a un weekend ricco di emozioni tra bagni in piscina e dolci momenti di coccole.

Una grande affinità.

Angelo Galvano ha dimostrato una grande affinità con i figli di Belen, già notata durante un precedente viaggio a Parigi a metà aprile, quando hanno visitato insieme Disneyland Paris. Il ragazzo, originario della Sicilia ma residente a Milano da alcuni anni, sembra aver ridato alla showgirl una nuova vitalità, facendo dimenticare i momenti difficili degli ultimi tempi. Secondo gli amici della Rodriguez, Belen sembra essere rinata grazie a questa relazione.

