Olbia premia Marianna Gala per il suo percorso accademico

La premiazione di Marianna Gala a Olbia.

Nel corso della mattinata di ieri, il sindaco Settimo Nizzi e il presidente del consiglio comunale Marzio Altana hanno incontrato Marianna Gala per la consegna di una pergamena di riconoscimento attribuita a nome dell’amministrazione comunale. Il documento esprime apprezzamento per il percorso accademico della giovane, definito dall’ente come caratterizzato da risultati di particolare rilievo e da un impegno contraddistinto da costanza, rigore e dedizione.

L’iniziativa istituzionale ha voluto ripercorrere un cammino formativo sviluppato tra Sardegna, Spagna e Roma. Dopo il diploma conseguito all’Istituto Tecnico Turistico Panedda di Olbia, Marianna Gala ha proseguito gli studi all’Università di Cagliari laureandosi in Economia e Finanza e trascorrendo un periodo Erasmus a Palma di Maiorca. L’esperienza internazionale le ha consentito di consolidare competenze linguistiche che comprendono italiano, inglese e spagnolo, oltre a una conoscenza del catalano.

Successivamente si è trasferita alla Sapienza Università di Roma, dove ha intrapreso il percorso magistrale in Intermediari finanziari, finanza internazionale e risk management. In questo contesto è stata selezionata per il percorso di eccellenza riservato agli studenti con i migliori risultati accademici, risultando l’unica del proprio corso a completarlo.

La tesi magistrale, dedicata allo studio delle quotazioni in borsa in Europa, dal titolo Operazioni di IPO e decisioni di delisting nuove evidenze dal mercato europeo, è stata discussa con il massimo dei voti e la lode. Il lavoro ha analizzato oltre 3.100 operazioni di Ipo in 31 mercati europei nel periodo compreso tra il 2000 e il 2024, apportando contributi di analisi alla letteratura finanziaria di settore.

L’attività di ricerca ha successivamente aperto le porte a un tirocinio presso la Consob, nella Divisione Ricerca, dove Marianna Gala ha collaborato alla costruzione di un indice regolatorio relativo alla normativa italiana ed europea tra il 1998 e il 2024 e ha condotto analisi sui delisting volontari del mercato azionario italiano. Le elaborazioni sono state inserite in un Quaderno di Finanza dell’Autorità.

Il percorso è stato ulteriormente riconosciuto anche in ambito nazionale con l’assegnazione del Premio America Giovani della Fondazione Italia Usa, consegnato alla Camera dei Deputati, e del premio Internazionale Imprese e Talenti, una borsa di studio annuale destinata a giovani laureati under 35 distintisi nei rispettivi settori. Tra i riferimenti accademici figura il professor Valerio Pesic, relatore della tesi, che ha seguito lo sviluppo del lavoro di ricerca.

Nel corso dell’incontro istituzionale è stata richiamata anche la dimensione personale e familiare del percorso. Marianna Gala è cresciuta a Olbia affidata al padre Renato Gala dall’età di 2 anni, all’interno di un contesto familiare descritto come stabile e costante. Il padre, in passato direttore d’albergo, ha modificato il proprio percorso professionale per garantire una presenza quotidiana accanto alla figlia, svolgendo lavori con turni notturni. La stessa Marianna ha iniziato a lavorare a 17 anni durante le stagioni estive, contribuendo al proprio percorso di autonomia.

Attualmente Marianna Gala guarda a possibili esperienze professionali nel settore delle istituzioni finanziarie internazionali e dei mercati europei. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio riconoscimento per il percorso svolto, indicandolo come elemento di rappresentazione per la comunità locale e per il territorio olbiese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui