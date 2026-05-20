Raccolta dei rifiuti ad Arzachena, la proposta del Comitato

Arzachena e la gestione dei rifiuti: la proposta del Comitato amici a difesa dell’ambiente

La gestione dei rifiuti ad Arzachena torna al centro dell’attenzione grazie a un contributo propositivo del Comitato amici a difesa dell’ambiente. Il gruppo, attivo con decine di segnalazioni negli ultimi mesi, ha presentato all’amministrazione comunale e all’assessore Michele Occhioni una nota tecnica per l’attivazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione, come previsto dall’articolo 92 del piano operativo di gestione. La criticità del tema, sollevata anche durante il recente convegno G20 Spiagge, richiede infatti un intervento coordinato che coinvolga attivamente cittadini e turisti.

Il cuore della proposta

Il cuore della proposta risiede nell’attuazione dell’Articolo 92 del Piano operativo di gestione, che prevede specifiche campagne di informazione e partecipazione. Il Comitato suggerisce l’adozione di un sistema di comunicazione sistemico e multilingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, russo e cinese) per raggiungere l’eterogenea platea di visitatori che affollano la Gallura, attraverso mezzi digitali, cartellonistica e materiali informativi distribuiti presso hotel e locali pubblici. Il fulcro del messaggio punta a creare un legame emotivo e di responsabilità con il visitatore, ricordando che “Questo territorio è ancora un angolo di Paradiso e deve essere preservato. Il tuo contributo è prezioso e ti consentirà di tornare, di consigliare o di tramandare questa località.“

L’appello prosegue sottolineando che il contributo di ogni singolo individuo è prezioso e consentirà di tornare, di consigliare o di tramandare questa località alle generazioni future.

Per trasformare questa visione in azione pratica, la proposta prevede l’integrazione del messaggio con le istruzioni tecniche sul corretto conferimento dei materiali. Nonostante si attenda ancora la conferma del calendario ufficiale dei ritiri da parte del Comune, il sistema proposto si basa sulla distinzione cromatica dei contenitori per facilitare il compito dell’utente.

Nello specifico, il colore giallo è dedicato a plastica e metalli, il blu alla carta, il marrone all’organico, il verde al vetro e il grigio al residuo indifferenziato.

L’approccio suggerito dal Comitato mira a colmare le lacune comunicative attuali, offrendo una guida chiara che accompagni l’invito alla tutela ambientale.

“Si attende ora una risposta formale dal Comune di Arzachena per valutare l’attuazione di questa strategia, ritenuta essenziale per garantire il decoro e la sostenibilità di una delle mete più prestigiose della Sardegna”.

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