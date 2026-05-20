Al via ad Arzachena la distribuzione dei mastelli della differenziata

La distribuzione dei mastelli della differenziata ad Arzachena.

È iniziata ad Arzachena la distribuzione dei materiali destinati alla raccolta differenziata, con la consegna dei kit e delle buste per la gestione dei rifiuti domestici prevista a partire da oggi, mercoledì 20 maggio. L’iniziativa riguarda diverse categorie di utenze domestiche, secondo quanto previsto dal servizio comunale. In particolare, per le nuove utenze iscritte alla Tari a partire dal 1 ottobre 2025 è prevista la consegna del kit completo comprendente contenitori e prima fornitura di sacchetti. Per le utenze già regolarmente iscritte al tributo, invece, è previsto il ritiro della sola prima dotazione di sacchetti necessari al conferimento dei rifiuti.

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Per accedere al servizio gli interessati sono tenuti a presentarsi muniti di documento di identità dell’intestatario dell’utenza e della ricevuta di iscrizione al ruolo Tari. La distribuzione avviene presso l’ufficio della società De Vizia situato in via Marconi 8, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente della De Vizia ad Arzachena, contattabile anche tramite il numero verde 800/194925 oppure all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

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