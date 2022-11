È ufficiale, Emma Marrone sarà la star del Capodanno di Olbia

Il concerto di Emma a Olbia.

Olbia ha scelto Emma Marrone. La cantante salentina canterà sul palco del Molo Brin la notte del 31 dicembre 2022. Ad annunciarlo il sindaco Settimo Nizzi, confermando le indiscrezioni sulla scelta di una donna per la notte di Capodanno.

Tra le possibili cantanti in lizza c’erano Elodie e Alessandra Amoroso. Entrambe, come Emma, sono le star del momento più ascoltate. In queste ore il manager della pop star italiana firmerà il contratto con l’amministrazione comunale. Questo sarà il primo concerto di Capodanno dopo lo stop di due anni a causa della pandemia.

