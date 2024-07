Emma in vacanza in Costa Smeralda prima del concerto.

In attesa del suo concerto ad Alghero, che si terrà domani 30 luglio, Emma si gode le vacanze in Costa Smeralda. La cantante salentina si è mostrata nel bellissimo mare incontaminato della costa gallurese facendo le linguacce.

La popstar italiana è carica per l’evento che sul palco di Maria Pia ad Alghero, nell’ambito dell’Alghero Summer Festival, ma il giorno prima ha scelto il mare della Gallura per concedersi qualche giorno di relax con i suoi amici. Poi si è tuffata nel limpido mare algherese, dove ha scherzato: “Voglio rinascere Culurgiones”. L’ultima visita in Sardegna Emma l’aveva fatta due anni fa, quando la cantante si era esibita ad Alghero nel 2021. Il concerto di Alghero sarà anche l’occasione per Emma di cantare il suo repertorio musicale fino al successo di questa estate “Femme Fatale” e la sua precedente hit sanremese “Apnea”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui