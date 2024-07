Incivili a Olbia, rifiuti in strada e davanti ai locali di via Vittorio Veneto – VIDEO

Rifiuti sulla strada in via Vittorio Veneto.

Da tempo in via Vittorio Veneto i residenti lamentano la presenza di rifiuti a bordo strada, anche accanto ad alcuni locali. L’ennesima segnalazione arriva da un lettore, che ha mostrato la situazione all’inizio della strada, appena oltre il passaggio a livello.

I rifiuti si accumulano anche in un bar all’inizio della via: “Il sindaco dice che non si può fumare – si lamenta il lettore mostrando i rifiuti -, poi fai colazione in mezzo a questo”. Attraversando la strada si vedono dei sacchi e bidoni accumulati davanti a un ristorante.

