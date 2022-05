A Enas un fine settimana di degustazioni all’evento Cantine Aperte

L’evento a Enas.

Cantine aperte a Enas per un fine settimana di degustazioni. La Contralta aderisce a Cantine Aperte 2022 ed in questa occasione, aprirà le porte il 28 e 29 maggio, evento più importante per gli amanti del vino in Italia, organizzato dal Movimento Turismo del Vino, giunge quest’anno alla 30esima edizione.

Il sabato 28 e domenica 29 maggio sono previste tre visite: alle 11.30, alle 15,30 e alle 18. Sarà l’occasione per conoscere da vicino la nuova cantina gallurese inserita da Forbes nelle 100 eccellenze Italiane del Food&Beverage 2022. La cantina è un raro esempio di architettura minimalista in cui funzionalità lavorativa ed estetica architettonica si fondono e si integrano armoniosamente al paesaggio. L’azienda è infatti inserita in un scenario ambientale unico: un anfiteatro naturale che si apre sul Golfo di Olbia in cui la vista spazia da Capo Figari a Capo Ceraso, in un contesto naturale di pascoli, macchia mediterranea e granito.

La Contralta, produce vini da agricoltura biologica e si distingue per la vinificazione di Vermentini

complessi ed eleganti, che fanno macerazioni sulle bucce (orange wines) e lunghi affinamenti in legno

e in anfora. Le visite e le degustazioni si svolgeranno esclusivamente su prenotazione, nella nuova cantina di Enas, in località Zappallì a Loiri Porto San Paolo. Per prenotare è necessario scrivere a visite@lacontralta.it

o telefonare al +39 349 6806547 (anche WhatsApp).