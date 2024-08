L’assalto eolico conquista la Costa Smeralda.

L’espansione dell’energia eolica minaccia anche Costa Smeralda. Sono stati presentati dei progetti che prevedono le installazioni in mare di 460 pale eoliche tra Olbia, Caprera e anche a Siniscola, di oltre 300 metri. Questi impianti potrebbero generare energia sufficiente per alimentare 7 milioni di persone.

Grandi aziende come Eni e la banca d’affari statunitense JP Morgan sono coinvolte nel grande progetto, che ha preoccupato l’opinione pubblica. In Sardegna sta crescendo la mobilitazione contro l’eolico, a causa di progetti similari anche in altre parti dell’Isola.

Raccolta firme.

A Sassari sono partiti una serie di banchetti per la promozione della proposta di legge di iniziativa popolare “Pratobello 24”, dal 18 al 24 agosto. L’intento è fermare l’invasione di pale eoliche a terra e in costa e dei pannelli fotovoltaici nelle campagne della Sardegna. I banchetti per la raccolta firme saranno presenti anche a Selargius.

