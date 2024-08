La Maddalena saluta “Peone”, addio ad Andrea Nieddu

L’addio ad Andrea Nieddu.

Si è spento ieri all’età di 79 anni Andrea “Peone” Nieddu, storico corrispondente maddalenino de La Nuova Sardegna e fotografo che per decenni ha raccontato, con articoli e immagini, la vita e le vicende dell’arcipelago di La Maddalena.

Cronista attento e scrupoloso, Peone ha raccontato per oltre quarant’anni gli eventi, i personaggi e le storie che hanno segnato la comunità isolana. Le sue fotografie, scattate con un occhio sempre vigile e un profondo amore per la sua terra, sono state testimoni silenziose ma eloquenti dei cambiamenti e delle tradizioni che hanno plasmato la vita dell’arcipelago.

Andrea Nieddu non era solo un giornalista, ma un vero e proprio custode della memoria collettiva di La Maddalena. La sua presenza era una costante negli appuntamenti più significativi della vita comunitaria. Sempre con la macchina fotografica al collo e il taccuino in mano, Peone non si lasciava sfuggire nulla. La sua curiosità giornalistica, unita a una straordinaria capacità di entrare in sintonia con le persone, gli permetteva di realizzare servizi che andavano oltre la mera cronaca, per toccare le corde più profonde dell’animo umano.

La comunità maddalenina si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore, consapevole che con la scomparsa di Peone si chiude un capitolo importante della storia dell’isola. Il funerale di Nieddu si terrà domani alle ore 17 nella Chiesa di Santa Maria Maddalena. Sarà l’occasione per l’intera comunità di rendere omaggio a un uomo che, con il suo lavoro e la sua passione, ha saputo raccontare l’anima dell’arcipelago come pochi altri.

