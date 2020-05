Eolo investe in Sardegna per la connessione ultraveloce in altri 320 comuni

Si aggiungeranno altri 320 comuni in Sardegna.

Eolo SpA, principale operatore in Italia nel Fixed Wireless Access ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, annuncia un piano di ulteriori investimenti da 150 milioni di euro, per azzerare il digital divide nelle aree in Italia ancora non coperte da connessione ultraveloce. Grazie a questi, sarà estesa la rete a banda ultra larga ad altri 1.500 comuni in Italia.

In Sardegna Eolo copre ad oggi più di 20 comuni, a cui se ne aggiungeranno altri 320 entro la fine del 2021, portando così la connessione a banda larga nel 90% della regione.

Il progetto punta ad accelerare ulteriormente lo sviluppo della rete FWA su frequenze a 28 GHz – in grado di assicurare connessioni fino a 100 Megabit ed in futuro espandibili fino a 1 Gigabit – e vuole dare un contributo rapido e adeguato alle nuove esigenze di connettività del Paese, ancor più urgenti dopo la pandemia di coronavirus.

La rete Fwa di Eolo copre, già oggi, il 78% delle unità abitative che ricadono nelle aree bianche del Paese e fornisce connettività ultraveloce a 1,2 milioni di persone che risiedono negli oltre 6.000 comuni già coperti. Inoltre, l’azienda connette circa 70 mila unità tra imprese ed enti della pubblica amministrazione ed impiega circa 10 mila persone tra dipendenti, installatori, partner commerciali e collaboratori.

Eolo, da sempre in prima linea nella soluzione del Digital Divide, rafforza la propria leadership nei territori spesso dimenticati dai grandi operatori sia attraverso lo sviluppo di servizi destinati al mondo delle aziende, con una business unit dedicata, sia tramite l’avvio di un progetto triennale di restituzione verso i territori nei quali opera, Eolo Missione Comune, che prevede la donazione di 1 milione di euro all’anno in premi digitali ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti.

