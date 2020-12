L’incidente questo pomeriggio poco prima delle 17.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 16 e 50 a Olbia in via Vena Fiorita. Per cause ancora da accertare un’auto, con a bordo due persone e che stava viaggiando in direzione Olbia, è uscita di strada.

Nell’impatto il passeggero è stato sbalzato fuori dall’auto ed è stato soccorso e trasportato in ospedale con l’elicottero. Il conducente è stato estratto dai Vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto, e affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato in ospedale. Sul posto presenti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

