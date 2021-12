Esibizioni e musica, i primi eventi dell’anno a Golfo Aranci

Gli eventi a Golfo Aranci.

Golfo Aranci si prepara ai primi giorni del 2022 con alcuni eventi, frutto di un complesso lavoro, cui hanno contribuito il parroco Don Dario San Giuseppe , le agenzie organizzatrici e gli uffici comunali.

Il primo Gennaio Golfo Aranci saluterà il Nuovo Anno nella Chiesa di San Giuseppe con la Santa Messa delle 18 accompagnata dai canti di Maria Giovanna Cherchi e a termine della Messa ci sarà l’esibizione del trio acustico dei Tazenda.

Il 6 Gennaio alle ore 16 sarà il turno della Befana che accompagnata da Babbo Natale e da Acrobati, Giocolieri e Musicisti partendo da Piazza Cossiga sfilerà per Via dei Caduti, Lungomare e Via Libertà. Alle 17 la Parata Disney Magic Cartoon con la Marching Band di Berchidda.