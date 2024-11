Una bombola esplode a Trinità d’Agultu.

Una forte esplosione si è verificata questa mattina in un’abitazione del centro abitato di Trinità d’Agultu, causata dal malfunzionamento di una bombola del gas. L’incidente ha coinvolto due anziani residenti in due appartamenti distinti della stessa palazzina.

Secondo le prime informazioni, uno dei due anziani è stato soccorso con ustioni ma è rimasto cosciente durante le operazioni di salvataggio. L’uomo, di 78 anni, è stato accompagnato d’urgenza al Centro Grandi Ustionati di Sassari. La seconda persona, una donna, sembra non aver riportato lesioni fisiche. Entrambi sono stati evacuati.

Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso del 118-Areus, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari. Gli operatori del 115 stanno mettendo in sicurezza l’area e sono impegnati nella valutazione della stabilità dell’edificio. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e la zona circostante è stata isolata per garantire la sicurezza di residenti e passanti.

