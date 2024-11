Successo per Cala dei Sardi, un premio ai Blue Marina Awards

Cala dei Sardi trionfa ai Blue Marina Awards 2024

Ai Blue Marina Awards 2024 Cala dei Sardi si conferma protagonista nel panorama delle strutture turistiche portuali nautiche italiane. Durante la cerimonia della III Edizione dei Blue Marina Awards, svoltasi venerdì 15 novembre 2024 presso la sede di Unioncamere a Roma, l’eco-marina sardo ha conquistato per il secondo anno consecutivo l’ambito riconoscimento, ricevendo anche il prestigioso premio speciale “Innovazione”. I Blue Marina Awards, analoghi alle Bandiere Blu per le località balneari, contribuiscono a cambiare la percezione dell’immaginario collettivo verso i porti e gli approdi, da semplici parcheggi di imbarcazioni a strutture ricettive di alta qualità nonché porte di accesso ai territori.

Organizzati da Assonautica Italiana e ASSONAT – Confcommercio, con il supporto tecnico del RINA, i Blue Marina Awards celebrano l’eccellenza delle strutture portuali che si distinguono per il loro impegno in sostenibilità, innovazione, inclusività e accoglienza turistica. Ideata e coordinata da Walter Vassallo, l’iniziativa ha premiato quest’anno 18 strutture turistiche nautiche, tra cui 13 porti turistici e 5 approdi.

Situato nel cuore del Golfo di Cugnana, nel Comune di Olbia, il Marina di Cala dei Sardi rappresenta un punto di riferimento per la nautica da diporto e un esempio unico di sostenibilità e innovazione. La struttura si distingue per la sua filosofia ecocompatibile, con ormeggi su moduli galleggianti che rispettano il flusso naturale delle correnti marine e un’area a terra concepita come un grande giardino, e non manca la scuola vela di competenza dello Yacht Club. Prati, alberi e piante sono irrigati con un sistema che utilizza in parte acqua salmastra, e l’attenzione verso l’ambiente si unisce a un’accoglienza che garantisce accessibilità per le persone con disabilità e spazi dedicati agli animali domestici. È vasta la gamma di servizi sia per il diportista in transito che per il turista, dal bar al ristorante come anche la stazione di ricarica per veicoli elettrici, giusto per citarne alcuni.

Da oggi, grazie al prestigioso riconoscimento dei Blue Marina Awards nella categoria degli approdi turistici, Cala dei Sardi potrà esporre per i prossimi 12 mesi la bandiera simbolo di qualità e distinzione, confermando il suo ruolo di eccellenza nella nautica da diporto.

«La bandiera dei Blue Marina Awards certifica il nostro impegno per un’accoglienza turistica di qualità, il rispetto dell’ambiente e l’integrazione nel territorio. – ha dichiarato Simone Morelli, patron del Marina di Cala dei Sardi – Siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo, ma soprattutto di aver vinto il premio speciale “Innovazione” che testimonia il nostro costante lavoro per rendere la struttura accessibile, inclusiva e all’avanguardia. L’obiettivo è migliorare sempre di più e raggiungere standard di qualità ancora più elevati. Doveroso un ringraziamento a Walter Vassallo per aver ideato un’iniziativa che valorizza le strutture ricettive che si impegnano a offrire servizi di alto livello.»

Il premio speciale “Innovazione” consiste in una consulenza del valore di 3.000 euro per potenziare i servizi legati all’accessibilità e all’inclusività, temi chiave per un turismo sempre più sostenibile e innovativo.

Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards, ha sottolineato l’importanza di fare rete: «I risultati di quest’anno confermano la volontà dei porti italiani di essere protagonisti della blue economy e di investire nell’eccellenza. Siamo già al lavoro per l’edizione 2025, che si preannuncia ancora più ricca e partecipata. Il nostro obiettivo è continuare a creare sinergie tra tutti gli attori dell’economia del mare, con particolare attenzione a sostenibilità, innovazione e accoglienza turistica. Anche per il prossimo anno sono previsti eventi e convegni con l’obiettivo di fare informazione su quelle tematiche, oggi sempre più importanti, che ruotano attorno alla sostenibilità, all’innovazione, all’inclusività e all’accoglienza turistica.»

