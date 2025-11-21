Esplosione in un locale in centro a Olbia: due feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 novembre, è avvenuta un’esplosione all’interno di un locale a Olbia. È accaduto in pieno centro, in piazza Mercato, a causa di una fuga di gas. La deflagrazione ha fatto saltare in aria le vetrate e ferito due lavoratori.

I due sono stati soccorsi dal personale del 118 e sono stati portati al pronto soccorso con ustioni. Per fortuna le conseguenze sono lievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.