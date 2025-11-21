Esplosione in un ristorante a Olbia. I feriti. Cosa è successo

L’esplosione è avvenuta intorno alle 15 nel centro di Olbia.

Un boato e poi i vetri in frantumi. Intorno alle 15, questo pomeriggio, una fuga di gas ha causato una violenta esplosione all’interno di un ristorante in piazza Mercato. Il locale, Rosinita, da cui è partita la fuga di gas, ha riportato alcuni danni. Le vetrate sono andate in frantumi e si sono riversate sul piazzale.

LEGGI ANCHE: Esplosione in un locale in centro a Olbia: due feriti

Al momento dell’incidente c’era all’interno del locale due persone che si trovavano all’interno per fare dei lavori di manutenzione. I due sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso Giovanni Paolo II per accertamenti. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi e hanno riportato soltanto lievi ustioni.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Olbia, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso tecnico urgente e alla messa in sicurezza dell’area. La squadra ha circoscritto la zona, verificato l’assenza di ulteriori pericoli strutturali e messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’evento. Sul posto i Carabinieri e lo Spresal. Il locale è stato temporaneamente chiuso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui