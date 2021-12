Espulsi dall’Italia, provano a rientrare in Sardegna: arrestati 3 algerini

I tre sono stati scoperti e arrestati.

Dopo i recenti sbarchi di immigrati clandestini che hanno raggiunto le coste del sud Sardegna a bordo di vari barchini, nella giornata odierna sono stati tratti in arresto tre cittadini algerini. I tre, rispettivamente di 29, 27 e 25 anni, erano destinatari di decreti di espulsione e respingimento, emessi nel 2018, 2019 e 2020 che vietava loro il ritorno in Italia prima di un periodo compreso tra i 3 e 5 anni.

Due di loro erano stati già tratti in arresto, per lo stesso motivo, in altri due sbarchi nel 2019 e 2020. Gli algerini, una volta sbarcati, sono stati condotti presso il Centro di Accoglienza di Monastir e posti in quarantena come da procedure anti covid. Sono state quindi avviate nei loro confronti le procedure di identificazione, mediante fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici, nonché la verifica nella Banca Dati “AFIS” per gli eventuali precedenti penali.

Al termine delle verifiche sono emerse le violazioni, previste e punite dal testo unico sull’immigrazione, e si è quindi proceduto al loro arresto la cui convalida verrà valutata dal Tribunale di Cagliari. Al termine della convalida e del giudizio direttissimo gli stranieri verranno nuovamente espulsi.