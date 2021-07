Dove vedere la finale in Gallura.

Si avvicina il grande giorno, ovvero la finale degli Europei che vede Italia-Inghilterra sfidarsi domenica 11 luglio. Sono tanti i locali che si preparano a trasmettere questo evento in diretta, che si prevede molto partecipato.

I locali in Gallura e le regole.

Tutto pronto nei bar da Olbia a Santa Teresa per il grande match e tante prenotazioni nei tavoli. “Abbiamo messo uno schermo gigante fuori dal locale – ha detto il titolare del bar Mary -. Verrà molta gente, con tutte le cautele. Non sono un grande appassionato di calcio, ma ci tengo a far felici quelli che verranno domenica”.

“Ho messo un video proiettore e ho dovuto bloccare le prenotazioni che mi stanno arrivando”, ha dichiarato Agostino Vargiu, proprietario del bar Akenta. “Penso che riempiremo il locale per la finale, abbiamo allestito un grande schermo. Ancora non ci sono tantissime prenotazioni, ma penso arriveranno”, ha dichiarato Matteo Barricelli, gestore del locale Bamboo di San Teodoro. In alcuni comuni ci sarà il maxi schermo, che trasmetterà la partita. A Santa Teresa di Gallura sarà in piazza Vittorio Emanuele I.

Mentre sono in corso i preparativi dell’evento sportivo più atteso, alcuni comuni hanno emesso delle ordinanze sulle regole da tenere. A Tempio è vietata la vendita per asporto di bevande, su tutto il territorio comunale. Inoltre, non si possono consumare sul suolo pubblico, fatto salvo nei locali e nelle pertinenze esterne autorizzate degli esercizi di somministrazione di bevande ed esclusivamente per coloro che sono seduti al tavolino. Ovviamente, vige il divieto di abbandono, in qualsiasi orario, nelle aree pubbliche, di contenitori di vetro, di metallo, di plastica o di altra natura da parte di chiunque.

A Olbia, fino al 27 luglio, è ancora in vigore l’ordinanza che vieta l’asporto, il consumo, somministrazione e vendita di alcolici, superalcolici ed altre bevande in determinate aree pubbliche. Anche a San Teodoro vige l’ordinanza, che come tutte le estati, vieta episodi di degrado e inciviltà. Nel comune, infatti, è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine.

