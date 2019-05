I controlli delle Fiamme gialle di Sassari.

Come peraltro preannunciato in un incontro di qualche mese fa tra i vertici provinciali del Corpo ed i rappresentanti della Confartigianato, la Guardia di finanza di Sassari ha intensificato la lotta al “sommerso d’azienda” su tutto il territorio della Provincia con l’obiettivo di contrastare quei comportamenti che ostacolano la normale concorrenza fra le imprese e producono effetti negativi per l’economia in generale.

Solo nel primo quadrimestre di questo anno, le Fiamme gialle sassaresi hanno concluso alcune complesse attività ispettive che hanno portato alla scoperta di 37 tra società, cooperative e ditte individuali che operavano da anni in completa evasione di ogni tipo di imposta ed in violazione alle più elementari norme tributarie, principalmente nei settori edili, commercio al dettaglio e all’ingrosso nonché professionisti, tra i quali medici e geometri.Quattro delle imprese finite sotto la lente delle Fiamme gialle erano gestite da soggetti stranieri, di cui due extracomunitari.

