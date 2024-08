Un agosto ricco di eventi: musica, divertimento e risate in tutta la Gallura

Il calendario degli eventi a Golfo Aranci, La Maddalena e Porto Cervo.

Un’estate caldissima per il divertimento in Gallura. In diverse località, tra Porto Cervo, Golfo Aranci e La Maddalena ci sono diversi eventi e appuntamenti imperdibili, all’insegna della musica, del divertimento e delle risate.

11 Agosto ore 22,00 Campo Sportivo Abbiadori – Porto Cervo.

Radio 105 presenta In the City il nuovo format di intrattenimento nato per essere sempre vicina ai propri ascoltatori attraverso la musica e i personaggi più amati. C on gli speaker di 105 saranno sul palco : The Kolors, Cioffi, Berna, Enula e Sina. Due ore di spettacolo trascinante con i beniamini di Radio 105 e le star musicali del momento .

Cioffi : Andrea Cioffi, cantautore salentino, è uno degli artisti emergenti che più ha riscosso successo recentemente. con il nuovo singolo dal titolo “Ex”.

Berna : Roberto Tornabene siciliano, sin da bambino si appassiona al mondo della musica. Una passione che lo spinge a mettersi ben presto in gioco partecipando a diversi programmi di successo: a cominciare da “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici quando è solo un bambino fino al talent “The Voice of Italy”

Enula : a tredici anni arriva la grande occasione di “Io Canto” .Nel 2020 prova la strada di Sanremo nel format “AmaSanremo”. Nel corso del programma di Maria de Filippi, Enula propone altri due brani: “Con(torta)”, già presentato ad Sanremo Giovani l’anno prima, e “Da sola (con me)”. Entrambi fanno centro, conquistando il pubblico e mettendo in evidenza le doti compositive della cantante.

SINA, per il rapper e cantante sardo è il momento di “CUPIDO SENZA ALI”, il nuovo album per Island Records Dopo la collaborazione con artisti del calibro di Rkomi, Mecna, CoCo, Priestess, la partecipazione a Red Bull 64 Bars, The Album, Sina torna con un nuovo album, anticipato dai singoli “Il tuo nome” e “Donna Fiammifero“. Un progetto dalla forte impronta elettronica capace di valorizzare e far emergere nuove sfumature della sua vocalità graffiante.

The Kolors : gruppo italiano che, con il brano Italodisco, scritto da Stash e Davide Petrella, è stato uno dei più gettonati dell’estate 2023. The Kolors tornano con “Karma”,nuovo tormentone, utilizzato per lo spot pubblicitario del Cornetto Algida del 2024 . concerto di Porto Cervo è organizzato dal consorzio Costa Smeralda.

Risate Sonore,Festival di Cabaret- Golfo Aranci 11 agosto ore 22,00 Piazza Cossiga.

Benito Urgu, Pino e Gli Anticorpi, Giuseppe Masia e la signora Agnese, propongono due ore di risate serrate. Una sorta di Zelig made in Sardegna, con tutti i personaggi che hanno fatto la storia di questi quattro comici , diversi per stile, uniti dalla capacità di improvvisare, coinvolgendo il pubblico. Spettacolo inserito nel cartellone Golfo Aranci Mon Amour 2024 , con il sostegno del Comune di Golfo Aranci.

Diana Puddu 15 Agosto ore 22,30 Piazza Umberto 1 La Maddalena.

Diana Puddu ha sbaragliato tutti i concorrenti nell’edizione 2024 del programma canoro di Rai1, “The Voice Senior” ammaliando il pubblico a casa. Gigi D’Alessio, suo Coach durante il programma, l’ha definita il fenomeno e l’emblema” di “The Voice Senior”. E’ dotata di una voce straordinaria. Vive a Quartu Sant’Elena, , è sposata e ha un figlio . il suo cavallo di battaglia, è la canzone “Ti sento” dei Mattia Bazar, che durante le esibizioni dal vivo continua raccogliere applausi a scena aperta . Propone un concerto live da non perdere per qualità e sostanza. Il concerto ha il sostegno del Comune di La Maddalena.

Lo zoo di 105 con Paolo Noise ore 21,00 Piazza Cossiga Golfo Aranci

Il programma nacque nella primavera del 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, Paolo Noise fa parte del gruppo di conduttori che animano il programma più longevo della radio. Battute, scherzi, voci camuffate e tanta ironia sono gli ingredienti di un successo che dura da sempre. Paolo Noise Milanese di origini foggiane, Paolo ha l’espressività di un mimo e la padronanza di un comico consumato . E’ venerato dal pubblico dello Zoo. Lo spettacolo ha il sostegno del Comune di Golfo Aranci è inserito nel Cartellone Golfo Aranci Mon Amour .

Tutti i concerti hanno ingresso libero e gratuito, sono organizzati dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu,con il sostegno delle amministrazioni comunali.

Albano e i Tazenda.

Per chi vuole trascorrere un Ferragosto all’insegna della buona musica durante una cena di gala ci sono due proposte : il 14 agosto Albano Hotel Sporting Porto Rotondo e il 15 agosto I Tazenda a Golfo Aranci Hotel Baia Caddinas

