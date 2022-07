Cosa fare nel weekend in Gallura: tutti gli appuntamenti da non perdere

Alcuni eventi da non perdere in Gallura.

Sono tante le alternative su come trascorrere il fine settimana in Gallura. Non solo mare, dunque, ma anche feste ed eventi di ogni genere. Ecco alcuni suggerimenti su che cosa fare nel weekend, attraverso gli eventi organizzati dai comuni.

Per molti il fine settimana comincia già il venerdì. Nel calendario degli eventi di vari paesi galluresi è possibile partecipare ad appuntamenti imperdibili, culturali o musicali. Manifestazioni che le amministrazioni locali hanno organizzato per allietare l’estate e promuovere la destinazione, che ha tanto da offrire oltre al mare.

Infatti, sono tanti gli eventi culturali promossi, come l’imperdibile mostra dei giganti di Mont’e Prama, che si sta svolgendo sulla Dolce Vita del lungomare di Golfo Aranci fino a domani sera. Per gli amanti della musica e in particolare di Fabrizio De André, da venerdì 22 a domenica 24 luglio si terrà lo storico “Faber Festival”, che giunge alle 17 esima edizione. Un evento musicale con una formula rinnovata che prevede anche mostre, presentazioni di libri e concerti anche in montagna.

Per gli amanti della musica e i nostalgici degli anni ’80 e ’90, a Golfo Aranci, in piazzetta Delfini, domenica 24 luglio, alle ore 22, andrà in scena il concerto Festivalbar Acustic, con le hit più belle delle estati passate, quando andava in scena il celebre programma televisivo Festivalbar. Un trio d’eccezione esegue le più belle canzoni che hanno fatto la storia del fortunatissimo format televisivo.