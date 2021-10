Si lavora agli eventi di Natale e Capodanno a Olbia.

Salterà per il secondo anno S’Iscuru, l’evento di Halloween organizzato nelle vie del centro storico di Olbia: la manifestazione tornerà probabilmente il prossimo anno. Invece, sembra una vita, ma mancano appena solo due mesi alle festività natalizie e quest’anno Olbia potrebbe riappropriarsi del clima gioviale a cui ormai si era abituata, prima della pandemia.

L’amministrazione comunale sta già, infatti, lavorando affinché in città si torni a respirare la magia del Natale e, perchè no, anche organizzare il concerto per la notte di Capodanno. Ci sono molti aspetti da definire prima, tra cui verificare le prescrizioni previste dai decreti.

“Dobbiamo prima verificare tutte le normative per poter organizzare il concerto, che riguardano anche la quantità delle persone che potranno partecipare e il numero dei posti all’aperto – precisa l’assessore, appena riconfermato al Turismo, Marco Balata -. Molto dipenderà anche dall’artista che verrà scelto”.

I nomi dei cantanti o dei gruppi potenziali per la notte dell’ultimo dell’anno sono ancora tutti top secret. “Per quanto riguarda il cantante o il gruppo abbiamo già un’idea su chi vorremmo portare a Olbia. Ho fatto fatto degli incontri con delle case discografiche e abbiamo visto in particolare alcuni artisti. Presto comunicheremo il nome, ma dobbiamo prima definire come organizzare l’evento in sicurezza”, conclude Balata.