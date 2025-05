Fiera nautica e altri eventi, cosa fare il primo maggio in Gallura

Cosa fare il primo maggio e durante il ponte in Gallura.

Oggi, per il 1° maggio, la Festa dei Lavoratori, sono in corso a Olbia e Gallura alcune iniziative per trascorrere questa giornata. Non solo mare, ma anche eventi che sono stati organizzati nel territorio, strettamente legati con l’intrattenimento e le tradizioni. Eccone alcuni.

Olbia.

Anche se a Olbia non si terrà per il secondo anno il consueto evento al Parco Fausto Noce, ci sono alcuni appuntamenti in città da non perdere. Dal 30 aprile al 4 maggio, è in corso a Porto Rotondo la Fiera Nautica di Sardegna 2025. L’evento offre esposizioni, talk, prove in mare e animazioni culturali.

Arzachena.

Il ponte del primo maggio è all’insegna della cultura ad Arzachena. Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 appuntamento nel cuore del paese con Monumenti Aperti. La roccia del Fungo, il museo civico Michele Ruzittu e un trekking urbano fanno parte del programma degli appuntamenti legate alla partecipazione del Comune a Monumenti Aperti.

Santa Teresa.

Dal 1° al 3 maggio, nel rione di Santa Lucia a Santa Teresa Gallura, si svolge la settima edizione del “Pig – Primo Maggio in Gallura”. L’evento celebra l’ambiente, la cultura e le tradizioni locali con stand enogastronomici, laboratori per bambini, musica e spettacoli di strada.

