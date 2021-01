Il cinema Astra di Olbia.

Per molti è diventato ormai il simbolo del degrado del centro urbano. Oggi purtroppo lo è davvero, ma un tempo quella palazzina fatiscente che si affaccia sulla piazza più criticata della città era uno dei migliori cinema della Gallura e forse anche della Sardegna.

Si chiamava Cinema Astra ed è l’antenato del Cinema Teatro Olbia, le uniche due sale presenti in città che si affacciano in via delle Terme Quello che oggi è teatro del degrado, un tempo era veramente teatro, che dava a Olbia un’impronta culturale che oggi non esiste più. Là oltre a venir proiettati film d’autore, si organizzavano anche concerti, spettacoli e balli.

L’Astra fu costruito nel 1954, ma fu chiuso prima degli anni ’80. Riaperto nel dicembre 2001 dopo 15 anni di buio, il teatro ospitò spettacoli sino all’estate successiva, quando venne nuovamente abbandonato. Dopo quella data si susseguirono una serie di misteriosi incendi. Il primo fuoco nel luglio divampò nel 2002, danneggiando fortemente la struttura al suo interno. Il secondo rogo fu acceso il 30 dicembre del 2005. A febbraio del 2006 il cinema-teatro brucia ancora. La struttura ne uscì fortemente devastata.

Le indagini non portarono mai a chiarire l’origine e l’autore di quegli incendi, che sembrano una maledizione che il vecchio Astra si porta ancora oggi. Nessuno più, infatti, si interessò del suo recupero. Nel 2014 fu riaperto al pubblico, al suo interno erano depositati pezzi di antiquariato, ma anche attrezzatura e arredi del teatro. Nonostante l’incendio sopravvissero il palco e qualche seggiola, mentre il soffitto, le altre poltroncine di legno, le scale, la galleria e l’ingresso sono totalmente distrutti.

Nel 2015 Buff Monster, il famoso street artist, ha dipinto la facciata esterna della struttura per ridargli nuova vita. L’opera dell’artista è ancora presente e cerca di resistere ai segni delle intemperie. Nel 2018 entra a far parte del “concorso di idee” promosso dal Comune di Olbia, che, oltre alla facciata dell’ex cinema, prevedeva anche il recupero della piazza Mercato. I lavori si sono bruscamente interrotti e il palazzo storico sta letteralmente cadendo a pezzi.

