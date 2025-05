Fabri Fibra e la città a sorpresa: “Roma o Milano? Scelgo Olbia”

Fabri Fibra omaggia Olbia.

Fabri Fibra preferisce Olbia a Milano o Roma. Il rapper di Senigallia è stato intervistato dal canale RedBull Droppa, dove gli sono state poste alcune domande sulle sue abitudini e preferenze. Gli è stato chiesto di rispondere in 64 secondi a più domande possibili e qui gli è stato posto se preferisce Milano o Roma. L’artista però ha risposto che preferisce Olbia.

Una risposta che ha lasciato sorpresi molti, ma che sembra anche un omaggio al collega Salmo, che come lui è uno degli artisti più seguiti e più puristi del rap, i quali condividono entrambi lo stesso successo oltre che la stessa longevità nella carriera. Fabri Fibra ha espresso grande stima nei confronti di Salmo, considerandolo uno degli artisti più innovativi e influenti della scena rap italiana.

La loro collaborazione è iniziata con il brano “Stai zitto” nel 2018, incluso nell’album “Playlist” di Salmo . Successivamente, hanno lavorato insieme su altri progetti, come “Cocaine” nell’album “Caos” di Fabri Fibra del 2022. In diverse interviste, anche Salmo ha espresso grande ammirazione per Fabri Fibra.

