Le vacanze in Gallura della nuotatrice.

Anche Federica Pellegrini si aggiunge alla schiera dei vip che hanno scelto la Gallura per trascorrere le loro attese vacanze. La campionessa ha deciso di andare a San Teodoro, dove sta passando alcuni giorni al mare e nella piscina di un resort.

Numerosi fan l’hanno avvistata in questi giorni tra le meravigliose acque limpide delle spiagge teodorine, ma dove ha pernottato la nuotatrice? Sui suoi social spunta un resort, lo stesso scelto anche dalla mamma di Chiara Ferragni, Marina di Guardo, per far trascorrere le vacanze al mare ai suoi nipotini. Un resort che non è certamente alla portata di tutti.

Una stanza presso la struttura che si trova a Lu Fraili di Sotto, infatti, costa anche più di 5mila euro, con una serie di comodità che vanno dalla piscina, alla palestra, fino a una spaziosa suite vista mare. Infatti, l’atleta non si priva proprio di niente e non ha rinunciato al suo allenamento quotidiano. La campionessa, che ha alloggiato nel resort di lusso, si è cimentata anche in lezioni di nuoto e di tuffi ad alcuni bambini.