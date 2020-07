Fedez e Chiara Ferragni arrivano a Olbia: vacanze in Costa Smeralda

La coppia è atterrata ieri a Olbia.

Chiara Ferragni e Fedez sono atterrati ieri all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia per trascorrere le loro vacanze in Gallura.

Anche in questa difficile stagione estiva continuano gli arrivi dei personaggi famosi in Sardegna, che grazie al loro seguito contribuiscono a promuovere le bellezze del territorio in Italia e non solo. I due hanno trascorso i giorni precedenti in Puglia ed ora, oltre a trascorrere le vacanze, mostreranno sicuramente le bellezze della Gallura ai loro 30 milioni di follower.

Non è la prima volta che la coppia sceglie di venire in Gallura: già nel 2018 in affitto una villa sulle colline di Porto Cervo.

