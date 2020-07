Graziano Mesina è ufficialmente latitante: ricercato in tutta Europa

Continua la caccia dopo la fuga di Graziano Mesina.

Sono passati ormai più di venti giorni da quando, il 2 luglio, è iniziata la fuga l’ex primula rossa del Supramonte Graziano Mesina dopo la condanna definitiva della Corte di Cassazione.

La Corte d’Appello di Cagliari lo ha dichiarato ufficialmente latitante e su Mesina ora pende un mandato di cattura in tutta Europa. Le ricerche comunque erano già partite da quando i carabinieri si erano presentati davanti all’abitazione ad Orgosolo per portarlo in carcere scoprendo che di lui non c’era già più traccia.

Perquisizioni e controlli prima nelle zone vicine con pattugliamenti e posti di blocco, poi allargando il cerchio e la zona delle indagini con l’ipotesi che Mesina sia riuscito a fuggire all’estero, magari nella vicina Corsica. Ma fino ad ora di lui non c’è traccia.

