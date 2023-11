I numeri del femminicidio in Sardegna e in Gallura.

Mentre nel resto dell’Italia il numero dei femminicidi resta purtroppo stabile, con 108 casi dall’inizio dell’anno, in Sardegna la tendenza si è invertita. Nel triennio 2016-2018 l’Isola era salita al terzo posto in Italia per numero di donne uccise e nel 2022 avevamo avuto 7 donne vittime di omicidi basati sul genere.

Ora nel 2022 la Sardegna torna ad essere la penultima regione in Italia per femminicidi, con 2 casi nel 2023. La regione più sicura è la Calabria. Tuttavia, c’è poco da rallegrarsi, perché le donne sono sempre più a rischio e le vittime sempre più giovani. L’ultima è stata appunto Chiara Carta, di soli 13 anni, uccisa dalla madre nel mese di febbraio a Oristano. Non si tratta di un ordinario femminicidio, poiché l’autrice del delitto è una madre e non il partner come spesso ci capita sentire. Tuttavia, mostra come le donne, anche molto giovani e talvolta ancora neonate, siano sempre più in pericolo tra le mura domestiche anche in Sardegna. E’ questo infatti il luogo dove le donne e bambine maggiormente perdono la vita o subiscono altri abusi.

Tre tentati femminicidi in Sardegna nel 2023.

Nel 2023 tre donne sono state aggredite nel Nuorese. Nei primi mesi del 2023 a Irgoli il 13 marzo scorso un uomo ha picchiato la sua compagna fino a ridurla in fin di vita ed è stato condannato a 12 anni per tentato omicidio. Questa la seconda violenza più grave accaduta nell’Isola nel 2023, ma è bene ricordare che gli abusi sulle donne sono tutti gravi anche se non lasciano segni. Nel gennaio 2023 a Nuoro una donna è stata aggredita dal vicino. Qualche giorno dopo è successo un caso analogo nella stessa città.

Troppe violenze sessuali in Gallura.

La Gallura, assieme al Sassarese, è il territorio dove si consumano più violenze ai danni delle donne e l’ultimo caso più grave è quello accaduto ad Arzachena, dove una 18enne ha subito una violenza sessuale di gruppo. Le violenze sessuali sono i reati più denunciati in Gallura così come gli abusi fisici dentro le mura domestiche, spesso anche contro ragazzine. Ma il resto purtroppo è sommerso.

