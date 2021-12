L’incidente in zona Sacra Famiglia a Olbia.

È ancora ricoverato all’ospedale di Sassari il 14enne rimasto ferito dalla scoppio di un petardo in zona Sacra Famiglia la sera di Natale. Il ragazzo ha riportato delle bruciature al volto e dei danni seri alla mano.

Trasportato in elicottero prima ad Alghero e poi al nosocomio di Sassari, i medici hanno fatto di tutto per curargli quelle gravi ferite causate dallo scoppio. Resterà ricoverato in ospedale ancora per qualche giorno.