Dopo la colazione a Ferragosto, un intruso in automobile a San Teodoro.

La mattina di Ferragosto, Giovanni Bazzu, come fa tutti i giorni, si è recato nel solito bar di San Teodoro dove quotidianamente fa la colazione, ha parcheggiato la macchina nelle immediate vicinanze ed è entrato nel locale.

All’uscita dal bar, come racconta suo figlio Francesco, la sorpresa: l’uomo ha trovato un ragazzino dentro l’abitacolo della sua automobile, addormentato. Un fatto del genere, certamente raro ma abbastanza presente nelle cronache di giornale, può suscitare reazioni di diverso tipo nel proprietario della macchina. Qualcuno si spaventa e chiama le forze dell’ordine, qualcun altro prima di chiamare le forze dell’ordine filma tutto e inserisce un video sui social. Qualcun altro, senza pensarci, apre l’abitacolo e si scaglia contro l’intruso.

Bazzu, dopo pochi istanti di sorpresa ha avuto anche lui una reazione un po’ social, ma vecchio stampo: ha chiamato un amico che era ancora al bar per fargli vedere quel ragazzino nella sua macchina e riderne insieme. Poi ha aperto l’abitacolo e ha invitato il giovane a scendere dall’automobile. Ma lui non ne voleva sapere, voleva restare lì a dormire ancora un po’. E’ servita un po’ di paterna insistenza per riportare in sé quel 20enne italiano che aveva probabilmente trascorso tutta la notte di Ferragosto sveglio in spiaggia tra gli altri ragazzi della sua età. Il giovane, infine, scendendo dall’abitacolo, si è scusato, prima di allontanarsi definitivamente dal posto.

