Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo quali eventi sono in programma per sabato 17 e domenica 18 agosto.

Uno dei Comuni più attivi in questa stagione è senz’altro Golfo Aranci con un calendario denso di eventi. Per sabato 17 agosto è previsto il concerto della band “il Volo da Olbia”. Una serata all’insegna della grande musica, con le emozionanti interpretazioni dei successi più amati della musica italiana ed internazionale. L’esibizione della cover band si terrà alle 21 in Piazza Cossiga. Per consultare l’evento specifico nella nostra sezione dedicata https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/concerto-band-volo-olbia-golfo-aranci/. Per domenica 18 invece è previsto un incontro del “Salotto della Dolce Vita” evento nel quale saranno ospiti personaggi dello sport, dello spettacolo nonché opinionisti e artisti vari.

Per restare aggiornati su eventuali variazioni di programma https://www.facebook.com/golfoaranciturismosardegna

A Monti è invece consuetudine salutare il turista quando la stagione volge al termine e ringraziarlo di aver scelto la Sardegna come meta. Si tratta di un vero e proprio omaggio nel quale il turista viene “coccolato” con un menù che contiene prelibatezze locali. Il Menù prevede: pennette ai Frutti di Mare, Spezzatino di Seppie con a scelta Patate o Piselli, Vermentino di Monti a volontà e Anguria. Il costo è di 15 euro.

L’evento sarà arricchito da intrattenimento musicale e non solo! Per visionare la locandina e ulteriori info sull’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/saluto-turista-monti/

Per restare aggiornati su eventuali variazioni di programma potete consultare la pagina Facebook della Pro Loco Monti al https://www.facebook.com/ProLocodiMonti.

Agosto resta per la Gallura il mese nel quale si svolgono innumerevoli sagre e, questo fine settimana, Luogosanto propone l’evento “Li Cjusoni di minnanna”, sagra degli gnocchi e del cinghiale che che prevede la tradizionale cena a base di gnocchetti galluresi fatti a mano al sugo di carne di maiale e cinghiale in agrodolce. La serata sarà allietata dalla musica del fisarmonicista Quirico Bacciu. Luogo dell’evento il Rione San Quirico a partire dalle 19.30. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Luogosanto. Per restare aggiornati su eventuali variazioni https://www.facebook.com/LuogosantoTouristOffice

Ricordiamo ai nostri amati lettori che date le condizioni meteorologiche instabili gli eventi potrebbero subire delle variazioni.

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di esservi stati utili e vi invitiamo a restare sempre aggiornati sugli eventi in programma ogni settimana consultando la nostra sezione dedicata.

