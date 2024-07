Un uomo dorme in piazza Matteotti a Olbia davanti a tutti.

Piazza Matteotti, a Olbia, è stata teatro di una scena insolita che ha catturato l’attenzione di molti passanti. Un uomo, scalzo e rannicchiato per terra, è stato immortalato in diverse foto mentre dormiva davanti a tutti, proprio nel cuore della città.

hanno sollecitato le autorità locali a intervenire per fornire un supporto adeguato. La scena ha acceso un dibattito su come la comunità possa meglio supportare le persone in difficoltà e prevenire situazioni simili in futuro.

