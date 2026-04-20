Festa per i 10 anni dei Comitati Fidali ad Arzachena

La ricorrenza dei Comitati Fidali ad Arzachena.

La ricorrenza celebrata ieri, domenica 19 aprile, ha segnato i dieci anni di attività dei Comitati Fidali, realtà nata nel 2017 con il coinvolgimento dei giovani della comunità nell’organizzazione dell’appuntamento di settembre dedicato ai Santi Patroni Maria della Neve, Isidoro e Antonio.

Nel corso della giornata, il Comitato Fidali 86/01 attualmente in carica e presieduto da Domenica Gala ha coordinato un’iniziativa che si è svolta in piazza Risorgimento, dove sono stati allestiti stand gastronomici e spazi dedicati alla musica. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno affollato il centro del paese per l’occasione.

Nel dettaglio, sono stati distribuiti oltre 40 chili di chjusoni, 220 porzioni di mazza frissa, circa 10 chili di formaggio arrosto, 60 chili di carne, 100 chili di patatine e più di 500 panini, preparati e offerti nel corso della manifestazione.

Le somme raccolte attraverso le offerte sono state destinate al finanziamento del programma della Festa Patronale 2026, prevista dal 17 al 20 settembre, che includerà tra gli appuntamenti musicali i concerti di Francesco Renga, Francesco Gabbani e del progetto Modena Park, tribute band di Vasco Rossi. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Arzachena.

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