Gli atleti dell’Extreme Top Fighters di Olbia sul podio alle finali nazionali

20 Aprile 2026

di Antonio Pauciulo

Il podio per gli atleti dell’Extreme Top Fighters di Olbia.

Successo per il team Extreme Top Fighters di Olbia, guidato dal maestro Mario Rama e affiliato al Libertas Comitato Olimpico, alle finali del Campionato Italiano Assoluto di sport da combattimento. Alla manifestazione, con atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero (tra cui Armenia, Egitto, Germania e Regno Unito), si sono disputati circa 400 match tra K-1, Mma e Muay Thai.

Protagonista Danilo Piras, che conquista il titolo nazionale vincendo due incontri e battendo in finale Alessio Costantini. Ottima prova anche per Riccardo Fiori, campione italiano K-1 60 chilogrammi e vincitore nella categoria Junior 61 chilogrammi. Tra i giovani, titolo italiano per Marco Sanna (14 anni), mentre nei Senior Daniele Piras supera il campione nazionale Gabriele Rossi conquistando la cintura. Argento per Riccardo Garrucciu e Riccardo Fresu.

Grande soddisfazione per il maestro Rama: il team torna a casa con numerosi titoli, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama nazionale.

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