Il podio per gli atleti dell’Extreme Top Fighters di Olbia.

Successo per il team Extreme Top Fighters di Olbia, guidato dal maestro Mario Rama e affiliato al Libertas Comitato Olimpico, alle finali del Campionato Italiano Assoluto di sport da combattimento. Alla manifestazione, con atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero (tra cui Armenia, Egitto, Germania e Regno Unito), si sono disputati circa 400 match tra K-1, Mma e Muay Thai.

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Protagonista Danilo Piras, che conquista il titolo nazionale vincendo due incontri e battendo in finale Alessio Costantini. Ottima prova anche per Riccardo Fiori, campione italiano K-1 60 chilogrammi e vincitore nella categoria Junior 61 chilogrammi. Tra i giovani, titolo italiano per Marco Sanna (14 anni), mentre nei Senior Daniele Piras supera il campione nazionale Gabriele Rossi conquistando la cintura. Argento per Riccardo Garrucciu e Riccardo Fresu.

Grande soddisfazione per il maestro Rama: il team torna a casa con numerosi titoli, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama nazionale.

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